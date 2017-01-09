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حظك اليوم برج الجوزاء ليوم الثلاثاء 10 يناير 2017

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حظك اليوم برج الجوزاء ليوم الثلاثاء 10 يناير 2017 حظك اليوم برج الجوزاء ليوم الثلاثاء 10 يناير 2017

مهنياً: تعالج مسائل مالية طارئة، أو تناقش قضية استثمار مهمة وقد تكون مصيرية

عاطفياً: إذا كنت عازباً تحتاج لتكون أكثر قرباً من الشخص الذي تحبه وتحتاج إليه

صحياً: إذا كنت قلقاً حاول لقاء الأصحاب للتخفيف من هذه الضغوط، وحاول الاسترخاء الهدوء

ابراج مكتوب

برج الجوزاء

قد يؤثر عليك بعض الأشخاص اليوم لتغير أفكارك ولكن احذر وكن واثقا من نفسك ومن تفكيرك. لا تقلق ولا تيأس إذا وجدت أن أفكارك ووجهات نظرك متعارضة مع الآخرين فهذا يدل بالتأكيد على أنك مختلف في تفكيرك عنهم. ابتعد عن هؤلاء واقرأ مزيدا من الكتب لتدعم نفسك.

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