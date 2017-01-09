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السيسى لرئيس مخابرات بريطانيا: مواجهة الإرهاب تتطلب عدم التمييز بين المتطرفين

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السيسى لرئيس مخابرات بريطانيا: مواجهة الإرهاب تتطلب عدم التمييز بين المتطرفين السيسى لرئيس مخابرات بريطانيا: مواجهة الإرهاب تتطلب عدم التمييز بين المتطرفين

استقبل الرئيس عبد الفتاح ، اليوم، أليكس يانجر رئيس الاستخبارات الخارجية البريطانية، بحضور خالد فوزي رئيس المخابرات العامة.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن رئيس الاستخبارات الخارجية البريطانية أكد أن بلاده تنظر لمصر باعتبارها ركيزة أساسية للاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن تكثيف التعاون الأمني بين والمملكة المتحدة يكتسب أهمية خاصة في تلك المرحلة، التى تتعرض فيها منطقة الشرق الأوسط وكثير من دول العالم إلى موجات متزايدة من الأعمال الإرهابية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسى، أكد من جانبه أن مصر تقدر علاقاتها مع المملكة المتحدة، وتتطلع إلى تدعيمها والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تعود بالنفع على كلا البلدين، خاصة في ضوء تنامي التحدي الذي يمثله الإرهاب، وعدم اقتصاره على منطقة الشرق الأوسط فقط.

وأشار الرئيس في هذا الصدد إلى أن مواجهة الإرهاب تتطلب منهجاً شاملاً لا يميز بين الجماعات الإرهابية، ويعمل على التصدي للإرهاب وتجفيف منابعه بكافة صورها، سواء على المستويين الأمني والعسكري أو من خلال النواحي السياسية والاجتماعية والثقافية.

وتطرق الاجتماع إلى بحث الأزمات القائمة في منطقة الشرق الأوسط، حيث أكد “يانجر” اهتمام بلاده بالتعرف على الرؤية المصرية إزاء تسوية أزمات المنطقة.

وفي هذا الإطار شدد الرئيس، على موقف مصر المستند إلى دعم الحلول السياسية للأزمات القائمة، وذلك في إطار من احترام سيادة دول المنطقة ووحدة أراضيها، وبما يصون كياناتها ومؤسساتها ويحافظ على مقدرات شعوبها.

 

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