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حظك اليوم برج الثور ليوم الثلاثاء 10 يناير 2017

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حظك اليوم برج الثور ليوم الثلاثاء 10 يناير 2017 حظك اليوم برج الثور ليوم الثلاثاء 10 يناير 2017

برج الثور

مهنياً: قد تتاح لك فرصة قيادة احد المشاريع ، لكن الأمر يسبب بعض الاحتكاكات، كن على ثقة بنفسك، وصارع من أجل الانتصار لأهدافك التي تعلق عليها آمالاً كباراً

عاطفياً: تمضي مع الشريك أوقاتاً جيدة، وتشعر بالانسجام في محيط العائلة فترتاح نفسياً

صحياً: قد تجد نفسك منزعجاً ولا تشعر بالراحة المعهودة الأمر قد يكون ناتجاً من تراكم التعب الجسدي والتوتر العصبي

ابراج مكتوب

برج الثور

يتعين عليك اليوم أن تنتبه لأعدائك فربما لا تستطيع أن تتعرف عليهم ولكن يمكنك بكل سهولة التعرف عليهم من خلال تصرفاتهم فغالبا ما يرغبون في إحباطك والتقليل من شأنك. ربما لا تلاحظ تأثيرهم عليك ولكن سيدمرونك إذا لم تواجههم من البداية. حاول أن تستغل طاقتك في التغلب عليهم.

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