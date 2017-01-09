«ميركل»: لن نسمح لبريطانيا باختيار الأفضل بمفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبى

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم، إن على الاتحاد الأوروبي بحث الحد من وصول بريطانيا إلى سوقه الموحدة، إذا لم تقبل لندن بالحريات الأربعة للتكتل في مفاوضات الخروج من الاتحاد.

وأضافت ميركل، أن من غير الممكن أن تجرى مفاوضات بناء على “اختيار الأفضل” لبريطانيا فحسب، بما يضيف ضغوطًا على رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي التي ألمحت في مطلع الأسبوع إلى “خروج صعب” لبلادها من الاتحاد، والذي تتصدر فيه قضية ضبط الحدود سلم الأولويات متغلبة على الوصول للأسواق، وذلك بحسب ما نشرته سكاى نيوز عربية.

وقالت ميركل إن من المهم: “أن نوضح أيضًا من ناحية أخرى أن الوصول للسوق الموحدة ممكن فقط شريطة احترام الحريات الأربع الأساسية، وإلا على المرء مناقشة وضع قيود” على الوصول للسوق الموحدة.