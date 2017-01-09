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حظك اليوم برج الحمل ليوم الثلاثاء 10 يناير 2017

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حظك اليوم برج الحمل ليوم الثلاثاء 10 يناير 2017 حظك اليوم برج الحمل ليوم الثلاثاء 10 يناير 2017

برج الحمل

مهنياً: تُتاح لك فرص لها علاقة بما أنجزت في الماضي تواكبها بمهارة كبيرة. ربما تفكر في دراسة او تهتم بشؤون بعض الاولاد وتفرح للتطورات

عاطفياً: يسدي إليك الشريك بعض النصائح التي قد تستفيد منها، ويسود العلاقة به بعض الفتور لأنك غير مستعد لتقبل ملاحظاته

صحياً: تدرك أن لصحتك حصة كبيرة في حياتك، وتأثير كبير في نفسيتك، فحافظ عليها

ابراج مكتوب

برج الحمل

ربما يحدث شيء ما يغير أفكارك وحتى قراراتك ولذلك ستشعر بأنك مشوش. من الأفضل أن تؤجل اتخاذ أي قرارات اليوم فربما تتفاجأ بعض المشاكل، كل ما تحتاج إليه اليوم هو أن تتحلى بالهدوء وتبدأ في حل مشاكلك فورا.

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