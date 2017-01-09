مصادر إعلامية ليبية: ثلاثة بوارج حربية إيطالية تتوجه لطرابلس

أكدت مصادر إعلامية ليبية اقتراب ثلاثة بوارج حربية إيطالية من سواحل العاصمة طرابلس، مؤكدا أنها دخلت منذ قليل الى المياه الاقليمية دون ورود مزيد من التفاصيل.
يذكر ان وزير الخارجية فى حكومة الوفاق الوطني الليبية محمد سيالة قد أكد خلال مؤتمر صحفي عقده في طرابلس مع وزير الداخلية الإيطالى عن اتفاق للتعاون في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.
ومن جهة أخرى طالبت حكومة الإنقاذ الوطني في ليبيا رئيس الوزراء الإيطالى بسحب القوات العسكرية الإيطالية المتواجدة فى مدينة مصراتة غرب ليبيا.
وأكد رئيس حكومة الإنقاذ الوطني خليفة الغويل فى بيان صحفى اليوم الاثنين أن مدينة مصراته شاهدة على مجازر موسيليني وغيره من القادة الإيطاليين بحق أبناء الشعب الليبى، محملا رئيس الحكومة الإيطالية مسؤولية عدم الاستجابة لطلب حكومته.
يذكر أن حكومة الإنقاذ الوطني في ليبيا غير معترف بها دوليا وتتحكم في عدد كبير من الكتائب المسلحة المتمركزة فى العاصمة طرابلس وتشكل الضلع الثالث لحكومة الوفاق الوطنى والحكومة الليبية المؤقتة.
وطالب رئيس حكومة الإنقاذ الوطني خليفة الغويل رئيس الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة عبد الله الثني بتشكيل حكومة موحدة لانهاء الخلاف السياسى فى البلاد.