مصادر إعلامية ليبية: ثلاثة بوارج حربية إيطالية تتوجه لطرابلس

أكدت مصادر إعلامية ليبية اقتراب ثلاثة بوارج حربية إيطالية من سواحل العاصمة طرابلس، مؤكدا أنها دخلت منذ قليل الى المياه الاقليمية دون ورود مزيد من التفاصيل.

يذكر ان وزير الخارجية فى حكومة الوفاق الوطني الليبية محمد سيالة قد أكد خلال مؤتمر صحفي عقده في طرابلس مع وزير الداخلية الإيطالى عن اتفاق للتعاون في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.