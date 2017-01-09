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وزير القوى العاملة وصلاح عيسى ضيفا” المواجهة” على اكسترا نيوز

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وزير القوى العاملة وصلاح عيسى ضيفا” المواجهة” على اكسترا نيوز وزير القوى العاملة وصلاح عيسى ضيفا” المواجهة” على اكسترا نيوز

الإعلامية ريهام السهلي

كتبت- إنجي لطفي

تستضيف الإعلامية ريهام السهلي مقدمة برنامج” المواجهة” على اكسترا نيوز، غدا، محمد سعفان وزير القوي العاملة والنائب صلاح عيسي عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب .

وتدور الحلقة حول كشف حساب وزارة القوي العاملة، ماذا فعلت الوزارة لـ ٢٠ مليون عامل بالقطاع الخاص، ولماذا تأخر إرسال مشروعات القوانين الخاصة بالعمال للبرلمان ، وهل تنجح هذه القوانين في حل مشاكل العمال، وماذا عن فرص العمل التي توفرها الوزارة، وكيف تصدت الوزارة لعقود العمل المزورة التي تم طرحها مؤخرا.

البرنامج يعرض 11 مساء على اكسترا نيوز من تقديم ريهام السهلي.

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