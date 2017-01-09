مقتل مساعد «البغدادى» فى ضربة جوية للطيران العراقى بالموصل

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم، عن مقتل خمسة من قياديى “داعش”، بينهم مساعد أبو بكر البغدادى زعيم التنظيم الإرهابى، فى ضربة للقوة الجوية العراقية فى الموصل.
وأكدت المديرية، فى بيان صحفى، أن طائرات القوة الجوية العراقية، واستنادًا إلى معلومات استخبارية دقيقة، وجهت ضربة جوية فى منطقة الإصلاح الزراعى فى الموصل، أسفرت عن مقتل خمسة إرهابيين.
وأضاف البيان “من بين القتلى عبد الواحد خضير ساير الجوعان (أبو لؤى) معاون أبو بكر البغدادى، وأحمد خضير ساير الجوعان (مدير مرور داعش)، وعبد الكريم خضير ساير الجوعان (ابو حربى) مدير زراعة تلعفر والمحلبية “.