مقتل مساعد «البغدادى» فى ضربة جوية للطيران العراقى بالموصل

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم، عن مقتل خمسة من قياديى “داعش”، بينهم مساعد ‏أبو بكر البغدادى زعيم التنظيم الإرهابى، فى ضربة للقوة الجوية العراقية فى ‏الموصل. ‏

وأكدت المديرية، فى بيان صحفى، أن طائرات القوة الجوية ‏العراقية، واستنادًا إلى معلومات استخبارية دقيقة، وجهت ضربة جوية فى منطقة ‏الإصلاح الزراعى فى الموصل، أسفرت عن مقتل خمسة إرهابيين.‏

وأضاف البيان “من بين القتلى عبد الواحد خضير ساير الجوعان (أبو لؤى) معاون أبو بكر البغدادى، وأحمد خضير ساير الجوعان (مدير مرور داعش)، و‏عبد الكريم خضير ساير الجوعان (ابو حربى) مدير زراعة تلعفر والمحلبية “.