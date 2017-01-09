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رئيس البرلمان العربي يدين التفجير الإرهابي بالعريش

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رئيس البرلمان العربي يدين التفجير الإرهابي بالعريش رئيس البرلمان العربي يدين التفجير الإرهابي بالعريش

 

رئيس البرلمان العربي

أدان الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، التفجير الإرهابي الجبان الذي استهدف نقطة تفتيش أمنية، اليوم، في مدينة العريش بشمال سيناء، ما أدى الى استشهاد عدد من قوات الأمن المصرية، وإصابة آخرين بينهم مدنيين.

وأكد السلمى، عن تضامن الشعب العربي مع جمهورية العربية في حربها على الإرهاب، ورفضه لجميع أشكال التطرف والإرهاب الذي يستهدف الجميع، ويهدف الى زعزعة الأمن وإشاعة الفوضى، داعيًا إلى ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لمواجهة الإرهاب واجتثاثه من جذوره.

وأعرب رئيس البرلمان العربي، عن خالص تعازيه ومواساته للشعب المصري الشقيق ولذوي الشهداء عن هذا العمل الإرهابي الجبان، والذي استهدف الجنود المصريين أثناء قيامهم بواجبهم الوطني.

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