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إخلاء سبيل مشرفة دار أيتام الأورمان فى واقعة تعذيب طفل

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إخلاء سبيل مشرفة دار أيتام الأورمان فى واقعة تعذيب طفل إخلاء سبيل مشرفة دار أيتام الأورمان فى واقعة تعذيب طفل

طفل الأورمان

قررت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، إخلاء سبيل مشرفة دار للأيتام بالتجمع الخامس، بضمان محل إقامتها، ما لم تكن مطلوبة لسبب آخر.

وجاء القرار استنادًا إلى ما قرره الطفل أحمد عبد الله، المجني عليه، من أن المياه لم تكن ساقعة باستمرار، ولكن بدايتها ساقعة ثم تم تدفأها.

وقد تأكدت تلك الأقوال لدى معاينة النيابة من وجود سخان بالحمام، يسمح بتدفأة المياه عند استخدامها، حسبما جاء بأقوال الطفل المجني عليه، والذي برر صراخه خوفه من أن تكون المياه ساقعة باستمرار، من بداية حتى نهاية مدة الاستحمام رغبة من المشرفة في نظافته بعد تبوله أثناء النوم ليلًا، فتكون المياه بدايتها فتره حتى تدفاء.

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