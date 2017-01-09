رئيس الوزراء يزور وزارتي التخطيط والنقل لمتابعة تنفيذ برنامج الحكومة

واصل المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم زياراته لعدد من الوزارات، حيث قام بزيارة لوزارتى التخطيط والنقل، وذلك في إطار متابعة الخطط والبرامج التي تضطلع بها الوزارات لتحقيق أهداف برنامج عمل الحكومة الذي يجري العمل على تنفيذه لرفع معدلات النمو الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وكان رئيس الوزراء قد استهل برنامج الزيارات أمس بوزارة الصحة والسكان.

> وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة عازمة على المضي في تنفيذ محاور برنامج عملها لتحقيق آمال وتطلعات المواطن المصري، مشيراً إلى أنه على الرغم من التحديات التي واجهتها الدولة خلال الفترة الماضية فقد تمكنت من تحقيق معدلات إيجابية في العديد من القطاعات إلى جانب تعزيز برامج الحماية الإجتماعية، وذلك على النحو الذي تعكسه مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي خلال الفترة الحالية.

> وخلال زيارته لوزارة التخطيط التي حضرها وزير التنمية المحلية، استمع المهندس شريف اسماعيل إلى عرض من الدكتور أشرف العربي ـ وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، حول مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي خلال الربع الأول من العام المالي 2016/ 2017، حيث أشار الوزير إلى أن الملف الاجتماعي قد استحوذ على أولويات الحكومة خلال الربع الأول من العام المالي 2016/2017، تنفيذ مشروعات بنحو 7.4 مليار جنيه في برامج الإسكان والمرافق، إلى جانب مشروعات بنحو 2.8 مليار جنيه في برامج الصحة، وأخرى بنحو مليار جنيه في برامج البيئة والتنمية المحلية، كما تم خلال هذه الفترة تسليم 165 مدرسة تتضمن 2371 فصل دراسي، وإلى جانب تنفيذ مشروعات بما يزيد عن 550 مليون جنيه لدعم برامج الثقافة والشباب.

وصرح السفير أشرف سلطان المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن التقرير الذي عرضه وزير التخطيط أشار إلى أن معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي بلغ خلال الربع الأول من العام المالي 16/2017 نحو 3.4٪. وشهدت الفترة نمو ملحوظاً في المشروعات الضخمة التي تقوم الدولة بتنفيذها، إلى جانب تحسن ملحوظ في بيئة الأعمال، الأمر الذي انعكس على زيادة مساهمة الاستثمار في النمو الاقتصادي، ونمو الصادرات والتجارة الخارجية. وأضاف الوزير أن تقارير المتابعة تشير إلى ارتفاع معدل الاستثمار خلال هذه الفترة ليصل إلى 12.1٪ مقارنةً بـ 11.3٪ خلال الفترة المناظرة من العام السابق، وذلك نتيجة النمو في استثمارات القطاع الخاص والعام.

وأضاف الوزير أن حجم الاستثمارات الكلية المنفذة خلال الربع الأول من عام 2016/2017 بلغ ما يقرُب من 101.7 مليار جنيه محققةً نمواً بنحو 27٪ مقارنةً بذات الفترة من العام السابق، كما شهدت هذه الفترة بداية تعافي قطاع الصناعات التحويلية. وأكد الوزير أن معدل البطالة انخفض ليصل إلى 12.6٪ خلال الربع الأول من عام 16/2017 مقارنةً بما يقرُب من 12.8٪ في الربع المناظر من العام المالي السابق، نتيجة للمشروعات القومية العملاقة التي يتم تنفيذها في العديد من القطاعات، كما انخفضت قيمة العجز في الميزان التجاري بنسبة بلغت 13.4٪ ليصل حوالي 8.67 مليار دولار، وذلك نتيجة ارتفاع حصيلة الصادرات غير البترولية بنسبة 22٪ لتصل 3.735 مليار دولار وتراجع الواردات السلعية بنسبة 5.5٪ لتصل 13.932 مليار دولار.

من ناحية أخرى وفي إطار زيارته إلى وزارة النقل والمواصلات، استمع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بحضور وزراء : التخطيط، الإسكان، التنمية المحلية، التعاون الدولي، والمالية، إلى تقرير من الدكتور/ جلال سعيد ـ وزير النقل، والذي تطرق إلى عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها في قطاع النقل والمواصلات، وفي مقدمتها مشروعات الطرق والكباري، ومشروعات مترو الأنفاق، ومشروع ترام الرمل الجديد بالإسكندرية، إلى جانب مشروعات قطار العاشر من رمضان والعاصمة الإدارية الجديدة، ومعهد تكنولوجيا النقل والسكك الحديدية.

وفيما يتعلق بموقف مشروعات الطرق والكباري أشار الوزير إلى أن وزارة النقل تقوم على تنفيذ عدد من الكباري بتكلفة تصل إلى 4 مليارات جنيه والتي يجري العمل فيها بنسب تنفيذ متقدمة، ومنها كوبري ومحور جرجا بمحافظة سوهاج، وكوبري ومحور كلابشة بمحافظة أسوان، وكوبري أعلى ترعة المنصورية وطريق بنها ـ المنصورة الزراعي، والآخر على ترعة الإسماعيلية وطريق القاهرة ـ الإسماعيلية الزراعي، إلى جانب كوبري دمنهور على طريق القاهرة ـ الاسكندرية الزراعي.

كما تناول الوزير موقف مشروعات مرفق مترو الأنفاق، فقد أشار الوزير إلى تقدم العمل فــي الجـــزء الأول مــــن المرحلـة الرابعة مـن الخـط الثالـث لمترو الأنفاق بين محطتي هارون والنزهة بطـــول 5.15 كيلــومتـــر بعدد 4 محطات نفقية بتكلفـــة 4.3 مليار جنيه، منوهاً إلى أنه من المقرر إنهاء المرحلة الأولى حتى محطة نادي الشمس في ابريل 2018 ثم المرحلة الثانية حتى محطة النزهة في اكتوبر 2018 .كما تم بدء تنفيذ الجزء الثاني من المرحلة الرابعة مـن الخـط الثالث بين محطتي هشام بركات وعدلي منصـور، في يوليو 2016 بطـول 6.37 كيلو متر بتكلفة 5.9 مليار جنيه ومن المقرر إنهاء العمل في فبراير 2019.

وأوضح الوزير أنه قد تـم التعاقـد على تنفيذ أعـمال المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمـترو وتضم محطات العتبة، الكيت كات، إمبابة، الدقي، العجوزة، بولاق الدكرور، جامعــــة القاهرة، بطول 17.7 كيلومتر وعدد 15 محطات نفقية وعلوية وسطحية، بتكلفة 20 مليار جنيه، ومن المقرر بدء التنفيذ في يناير 2017. وحول الخط الرابع لمترو الأنفاق فقد تم اخــتيار الشركات المؤهلة لتنفيذ المرحلة بطول 19 كم وعدد 17 محطة نفقية وسطحية بتكـلفة 25 ملـيار جـنيه ومن المقرر بدء التنفيذ قبل بداية النصف الثاني مـن عام 2017.

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