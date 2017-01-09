السجن عامين لـ8 عناصر من الإخون لتحريضهم على العنف بالشرقية

(أ.ش.أ)

قضت محكمة جنح مستأنف بلبيس، بمحافظة الشرقية، اليوم، بمعاقبة 8 من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، بالسجن لمدة عامين، وذلك لتحريضهم على العنف والتظاهر بمركز أبو حماد.

وكانت الأجهزة الأمنية، تحت إشراف مدير الأمن اللواء رضا طبلية، قد تمكنت من ضبط 8 من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، بمركز أبو حماد، لقيامهم بالتظاهر بدون تصريح، وإثارة العنف، وترويع المواطنين، وتعطيل الحركة المرورية، وبحيازتهم منشورات تحريضية على العنف ضد مؤسسات الدولة.

وتم تحرير محضر، وإحالتهم للنيابة التي أحالتهم للمحكمة، والتي أصدرت حكمها.