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الخارجية البحرينية تدين الاعتداء الإرهابي بالعريش

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الخارجية البحرينية تدين الاعتداء الإرهابي بالعريش الخارجية البحرينية تدين الاعتداء الإرهابي بالعريش

الخارجية البحرينية

(أ.ش.أ)

أدانت وزارة الخارجية البحرينية،اليوم، الاعتداء الإرهابي، والذي استهدف كمينًا أمنيًا بمدينة العريش شمال سيناء، وراح ضحيته عدد من الشهداء والمصابين .

وأعربت الخارجية البحرينية،في بيان، عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر وذوي الشهداء وتمنياتها بسرعة الشفاء لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابي الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

وأكد البيان، وقوف البحرين مع في مواجهة العنف والإرهاب والتطرف، وتأييدها التام لما تتخذه من تدابير لاستتباب الأمن، وترسيخ السلم في جميع أنحاء البلاد، مشددًا على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق الدولي للتصدي لكل صور وأشكال الإرهاب.

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