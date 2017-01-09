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غدًا..محاكمة «العادلى» فى «الاستيلاء على أموال الداخلية»

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غدًا..محاكمة «العادلى» فى «الاستيلاء على أموال الداخلية» غدًا..محاكمة «العادلى» فى «الاستيلاء على أموال الداخلية»

حبيب العادلى

تنظر محكمة جنايات القاهرة، غدًا، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، و12 آخرين من قيادات الوزارة، بتهمة الاستيلاء على أموال الوزارة.

وكان قاضي التحقيق، أحال في أغسطس قبل الماضي، العادلي و12 مسئولًا بوزارة الداخلية، للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على نحو مليارين و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا، إبان تولى العادلى منصب وزير الداخلية.

وجاء في التحقيقات أن “العادلى” استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، من دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت”.

 

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