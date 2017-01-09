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استقرار أسعار الدولار خلال التعاملات المسائية بالبنوك الكبرى

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استقرار أسعار الدولار خلال التعاملات المسائية بالبنوك الكبرى استقرار أسعار الدولار خلال التعاملات المسائية بالبنوك الكبرى

أرشيفية

تباينت حركة الدولار لدى وحدات القطاع المصرفى، محققة استقرارا بعدد من البنوك الكبرى أبرزها الأهلى المصرى، وبنك ، وقطر الوطنى، والتجارى الدولى، ويتم تداولها عند مستوى 18 جنيها للشراء وبين 18.255 – 18.266 للبيع.

فيما قفز سعر العملة الأمريكية لدى مصرف أبوظبي الإسلامي ، مصر إلى 19.10 جنيه للبيع و18.75 جنيه للشراء، وزاد لدى المصرف المتحد 35 قرشا للشراء إلى 18.55 جنيه، و45 قرشا للبيع إلى 18.75 جنيه، ورفع العربى الإفريقى سعر الدولار بصورة طفيفة إلى 18.05 جنيه للشراء، و18.355 جنيه للبيع، مقابل 18 جنيها و18.27 جنيه على التوالى.

وخفض البعض الآخر سعر العملة الخضراء، منها بنك الاستثمار العربى بواقع 45 قرشا، مسجلًا 18.25 جنيه مقابل 18.70 صباح أمس، كما خفض البنك سعر الشراء 20 قرشا، إلى 18 جنيها، بدلا من 18.20 جنيه.

وسجل الدولار الرسمى لدى البنك المركزى المصرى مستوى 18.4355 جنيه، مقابل 18.4108 الخميس الماضى، وتراجع سعر الشراء إلى 18.0988 جنيه، بدلا من 18.1222.

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