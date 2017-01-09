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أخبار النادى الأهلى اليوم الاثنين 9/1/2017.. عماد متعب يغيب عن المران

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أخبار النادى الأهلى اليوم الاثنين 9/1/2017.. عماد متعب يغيب عن المران أخبار النادى الأهلى اليوم الاثنين 9/1/2017.. عماد متعب يغيب عن المران

>كتب محمد عراقى

شهد النادى الأهلى اليوم الاثنين العديد من الأخبار الهامة على مستوى فريق الكرة الذى يواصل استعداداته بدون اللاعبين الدوليين لمواجهة الزمالك على كأس السوبر المصرى والمقرر اقامتها يوم 10 فبراير القادم.

عماد متعب يغيب عن تدريبات الأهلي بسبب ارتفاع درجة حرارته

غاب عماد متعب مهاجم فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي عن المران الذى خاضه المارد الأحمر صباح اليوم، بملعب التتش بالجزيرة، بسبب ارتفاع درجة حرارة جسده، وأكد اللاعب لأحمد أيوب المدرب العام وطبيب الفريق خالد محمود عدم قدرته على المشاركة فى التدريبات.

الأهلي يرفض عرضا "شفهيا" من الوحدة السعودى لضم ميدو جابر

رفض النادى الأهلى فكرة التفريط فى جهود صانع الألعاب ميدو جابر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية سواء لنادى الوحدة السعودى الذى فاوضه "شفهيا" دون تقديم عرض رسمى أو لأى فريق آخر.

الأهلي يستعجل الجبلاية لإرسال لائحة السوبر ونظام الاستبدال

قال اللواء شمس، المدير التنفيذي للأهلي، إن ناديه لم يتلق أى خطابات من اتحاد الكرة فى الأيام الماضية بشأن قرارات المجلس أو الجمعية العمومية للجبلاية.

الكاف يُبلغ الأهلي بـ"جدول العقاقير المحظورة" قبل المشاركة فى دورى الأبطال

تلقى الجهاز الطبى بالأهلي، خطابا رسميا من اللجنة الطبية للاتحاد الأفريقى لكرة القدم، بخصوص جدول المحظورات الجديد من الأدوية والعقاقير التى تخضع لعقوبة المنشطات.

أحمد عادل عبد المنعم: "مليش ضهر فى الأهلي.. واللى يقول عليا موظف مجنون"

أجرى أحمد عادل عبد المنعم حوار مطول مع اليوم السابع تطرف فيه للعيد من الامور والملفات الشائكة.

مدرب الأهلي: مروان مهاجم "بارع".. وندعّم للفوز بأمم الجابون

أثنى أحمد أيوب المدرب العام للفريق الأول بالنادى الأهلي على أداء لاعبى المنتخب الوطنى فى مباراة تونس الودية، التى أقيمت أمس وانتهت بفوز الفراعنة بهدف دون رد أحرزه مروان محسن، استعدادًا لنهائيات كأس الأمم الأفريقية فى الجابون.


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