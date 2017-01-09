رسميا.. المنتخب يصطحب 24 لاعبا للجابون

كتب – محمد ربيع – محمد مراد

قرر هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني ، اصطحاب حمادة طلبة مدافع المصري البورسعيدي ، مع قائمة الـ 23 لاعبا الذين تم اختيارهم للمشاركة في الأمم الأفريقية تخوفا من عودة الإصابة بشد في الخلفية لحجازى إلى جانب أن طلبة يجيد في أكثر من مركز.

وقرر كوبر اصطحاب طلبة ليكون اللاعب رقم 24 ، حيث سيتم عمل اختبار طبي لحجازي قبل انطلاق البطولة مباشرة ، وفي حالة عدم تجاوزه الاختبار الطبي او شعوره بالألم ، فإنه سيتم استبدال حمادة طلبة بدلا من أحمد حجازي بتقرير طبي قبل انطلاق اول مباراة.