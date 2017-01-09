من حفل Golden Globe جميع اطلالات النجمات العالميات!

بدأ عام 2017 وبدأت معه المناسبات والاحتفالات الضخمة والبداية كانت مع حفل الـ "غولدن غلوب" Golden Globe السنوي الذي أُقيم في مدينة لوس أنجلوس في أمريكا مساء أمس، وطبعاً يترقب الجميع هذا الحفل بمن فيهم خبراء السينما والموضة على حد سواء، ونحن قمنا برصد أبرز وأجمل اطلالات النجمات على السجادة الحمراء الخاصة بالحفل.

وقد تميزت السجادة الحمراء لحفل الـ "غولدن غلوب" Golden Globe هذا العام بالأنوثة وبالاطلالات التي استوحتها النجمات من اطلالات الأميرات في حكايات الطفولة، فشاهدنا النجمة الشابة "ليلي كولنز" Lily Collins في فستان مُبهر باللون الزهري وقد اختارته من "زهير مراد" Zuhair Murad، كما اختارت النجمة "جيسيكا بيل" Jessica Biel فستان كبير ورائع باللونين الأسود والأبيض ، حمل توقيع "ايلي صعب" Elie Saab وبدت فيه مثل الأميرات المعاصرات، وقد تألقت "ايما ستون" Emma Stone في فستان غاية في النعومة باللون الزهري مزين بالنجوم البراقة من "فالنيتنو" valentino، اما "فيليستي جونس" Felicity Jones فاختارت فستان باللون الزهري أيضاً من "غوتشي" Gucci وقد احترنا في تصنيفه بين الفساتين الأكثر أم الأقل جمالاً.

وبالمقابل كان هنالك الكثير من الاطلالات الجذابة والتي اتسمت بالجرأة مع القليل من الدراماتيكية مثل فستان "بلايك لايفلي" Blake Lively الأسود الذي اختارته من من "فيرساتشي" Versace، وفستان "نيكول كيدمان" Nicole Kidman الفضي الذي اختارته من "الكسندر مكوين" Alexander McQueen، وفستان "صوفيا فيرغارا" Sofia Vergara الذهبي الذي انتقته من "زهير مراد" Zuhair Murad.

اطلالات متنوعة اختارتها النجمات على سجادة حفل الـ"غولدن غلوب" Golden Globe لعام 2017 بعضها جميلة وبعضها افتقرت للأناقة، شاهدي جميع الصور واختاري اطلالة النجمة المفضلة بالنسبة لك.