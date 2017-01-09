أخبار عاجلة

تكثيف الإجرارات الأمنية في ألمانيا قبل موقعة بايرن ميونيخ وريال مدريد -
عبدالغني يطالب الحكومة بتطبيق «تعريفة» المياه والصرف الصحي -
وزير الخارجية أمام «النواب»: أزور السودان لإزالة سوء الفهم -
مصرفيون: طرح سندات دولارية في البورصات العالمية يفاقم مشكلة الديون -
فيديو| إعلامية: «حق شهداء الكنيستين هيرجع» -
رئيس إحدى اللجان بالمنوفية: حضر 20 ناخبا فقط -
وزير إسرائيلي: إغلاق معبر طابا جرى بالتنسيق مع مصر -
يديعوت: «إيمان المصرية» أسمن سيدة بالعالم أصبحت أكثر نحافة -
الصناعات المعدنية: تراجع أسعار المعادن غير الحديدية في بورصة لندن -
هيومن رايتس ووتش: تفجير الكنيستين «عمل همجي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

هل سبق لك ارتداء التنورة فوق الفستان؟

Google+ Print

الإثنين 09-01-2017 16:15

صرعة جديدة فريدة من نوعها لاحظناها في تنسيقات الشوارع في شهر الموضة الماضي، وهي ارتداء التنورة فوق الفستان بشكل إبداعي وغريب وملفت للنظر، وهذه ليست البداية، فقد كان لها ظهور مسبق في عروض أزياء عام 2012، مثل: Derek Lam ، Alexander Wang ، وارتدتها العديد من الشخصيات المعروفة، مثل: Blake Lively ، Diane Cruger ، Karolina Kurkova.
ولكنها كانت تقتصر على المشاهير ومنصات العروض، أما الآن فقد رأيناها في الشارع وعلى المدونات بشكل بسيط ومبتكر، وأصبحت أكثر واقعية وقابلة للتطبيق.
هذا التنسيق يصبح أجمل باستخدام فستان فضفاض فوقه تنورة ضيقة، أو بالاستعانة بقميص رسمي طويل مع تنورة باللفّ حول الخصر، الأمر يعود إليك، فأبدعي بالطبقات.
كل موسم نتفاجأ بطرق تنسيق خارجة عن المألوف، ما رأيك هل ستقبلين التحدي الجديد والتجربة الغريبة التي قد تتيح لك استخدام فساتينك بشكل أكثر فاعلية وعلى الموضة؟

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي