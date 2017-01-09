هل سبق لك ارتداء التنورة فوق الفستان؟

صرعة جديدة فريدة من نوعها لاحظناها في تنسيقات الشوارع في شهر الموضة الماضي، وهي ارتداء التنورة فوق الفستان بشكل إبداعي وغريب وملفت للنظر، وهذه ليست البداية، فقد كان لها ظهور مسبق في عروض أزياء عام 2012، مثل: Derek Lam ، Alexander Wang ، وارتدتها العديد من الشخصيات المعروفة، مثل: Blake Lively ، Diane Cruger ، Karolina Kurkova.

ولكنها كانت تقتصر على المشاهير ومنصات العروض، أما الآن فقد رأيناها في الشارع وعلى المدونات بشكل بسيط ومبتكر، وأصبحت أكثر واقعية وقابلة للتطبيق.

هذا التنسيق يصبح أجمل باستخدام فستان فضفاض فوقه تنورة ضيقة، أو بالاستعانة بقميص رسمي طويل مع تنورة باللفّ حول الخصر، الأمر يعود إليك، فأبدعي بالطبقات.

كل موسم نتفاجأ بطرق تنسيق خارجة عن المألوف، ما رأيك هل ستقبلين التحدي الجديد والتجربة الغريبة التي قد تتيح لك استخدام فساتينك بشكل أكثر فاعلية وعلى الموضة؟