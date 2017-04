هكذا تختارين المجوهرات التي تناسب شخصيتك

تتميز كل سيدة بشخصية مختلفة عن الأخرى، وهذا الإختلاف في الخصيات أدى إلى اختلاف في تنسيق وارتداء الأزياء، فبعض السيدات يملن إلى الأسلوب الكلاسيكي الذي يمنحهن إطلالة تتميز بالرقي والفخامة، وبعضهن الأخر يحبذن الأسلوب العصري العملي الذي يمنحهن إطلالة عملية ومريحة.

وبالطبع تلعب المجوهرات دوراً أساسياً في إبراز شخصية كل سيدة، لذلك سنعرض لك اليوم بعض المجوهرات التي تليق بكل شخصية لتنتقي ما يناسبك منها، فاذا كنت من السيدات ذوات الشخصية الكلاسيكة فعليك بالأقراط الناعمة والبسيطة مثل أقراط من مجموعة "ذا ساني سايد أوف لايف" The Sunny Side of Life من الذهب الأبيض من بياجيه Piaget ونسقي معها سوار ناعم لتزيني به معصمك مثل سوار "فوياج ايترنال" Feuillage Eternel من مجموعة "لا ناتور دو شوميه" La Nature De Chaumet من شوميه chaumet المصنوع من الذهب الأبيض والماس، كما اعتمدي على العقود الناعمة والبسيطة والتي تناسب الأسلوب الكلاسيكي، أما اذا كنت من اللواتي يفضلن الظهور بإطلالات فخمة وفاخرة فعليك اختيار المجوهرات المرصعة بأحجار كريمة مثل الزمرد والياقوت والماس سواء عقود أو خواتم أو أقراط أو غيرها، أما صاحبات الشخصية العصرية العفوية فعليهن اختيار المجوهرات الملونة الضخمة والتي قدمتها بولغاري Bulgari بشكل كبير في مجموعتها بالإضافة إلى خواتم من تيفاني أند كو Tiffany and co..

اختاري المجوهرات التي تناسب شخصيتك ونسقيها بشكل أنيق مع إطلالاتك.