«كوبر» يصطحب 24 لاعبًا للجابون لأمم أفريقيا

(أ.ش.أ)

أكد إيهاب لهيطة، مدير المنتخب المصري الأول لكرة القدم، أن الفوز الودي على تونس، أمس، بهدف نظيف، يحمل العديد من الفوائد للفراعنة، سواء على مستوى الروح المعنوية للاعبين، وللجماهير، والتي ارتفعت بشكل ملحوظ، أو على صعيد التصنيف الإفريقي، وتقدم مصر بعد حرص اتحاد الكرة على تسجيل مباراة تونس كمباراة دولية حتى يتم احتساب نقاطها في التصنيف.

وقال لهيطة، في تصريحات له، اليوم، إن المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني هيكتور كوبر، قرر اصطحاب 24 لاعبًا للجابون، بزيادة لاعب واحد عن القائمة الرسمية، وذلك تحسبا لأي ظروف طارئة، موضحًا أنه من المرجح أن يكون هذا اللاعب هو حمادة طلبة، والذي يستطيع اللعب في أكثر من مركز.

وعن المكافآت الاستثنائية للاعبين خلال البطولة، نفى لهيطة، أن يكون اتحاد الكرة أو إدارة المنتخب قد اتخذوا قرارًا بأرقام محددة، كما تتناقل وسائل الإعلام، مؤكدًا أن كل ما يثار غير صحيح بالمرة، وكل شيء سيتم وفقًا للائحة الموجودة حاليًا.