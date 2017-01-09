القوات العراقية تستكمل تحرير قريتي الصكرة والزاوية غربي الأنبار

(أ.ش.أ)

استكملت قيادة “عمليات الجزيرة والبادية”، اليوم، بدعم من فرقة المشاة السابعة بالجيش والحشد الشعبي وفوج طوارئ الأنبار، عملية تحرير وتطهير قريتي، الصكرة، والزاوية، بمحافظة الأنبار غربي العراق، من قبضة تنظيم داعش الإرهابي.

وصرح قائد “عمليات الجزيرة” اللواء الركن قاسم محمد صالح، أن العملية تم تنفيذها من ثلاثة محاور منذ يوم الخميس الماضي، بإسناد بإسناد من مدفعية الفرقة السابعة، وقيادة العمليات، وطيران الجيش، والقوة الجوية العراقية، والتحالف الدولي، وتم طرد داعش ورفع العلم العراقي.

وأشار صالح، إلى أن العملية أسفرت عن قتل 52 إرهابيًا، بينهم انتحاريان، وتدمير 7 سيارات مفخخة، و110 أنابيب أوكسجين مفخخة، وتفجير 948 عبوة ناسفة، وثلاث مخازن للعتاد العسكري، ومقر لعناصر داعش.

وأضاف صالح، أنه تم أيضًا تفجير أربعة براميل مملوءة بمادة “سي فور” شديدة الإنفجار، وتدمير ملجأ بداخله عدد كبير من العبوات الناسفة، وقواعد صواريخ، والعثور على 12 صاروخًا محلي الصنع، إضافة إلى تدمير5 صواريخ موجهة، ودراجة نارية، و13 نفقًا، و12 منصة إطلاق صواريخ ومدفع “spG9”.

وكانت القوات المشتركة سيطرت على “الصكرة” بقضاء “عانه”، والزاوية بقضاء “حديثة”، وانتزعتها من قبضة داعش، أمس، وشرعت في تطهيرهما بواسطة السلاح الهندسي في الفرقة السابعة بالجيش، بغرض وقف الهجمات على القطاعات العسكرية انطلاقًا من المنطقتين.