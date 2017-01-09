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خبير أمني يكشف أهم 3 محاور يعتمد عليها التكفيريون

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خبير أمني يكشف أهم 3 محاور يعتمد عليها التكفيريون خبير أمني يكشف أهم 3 محاور يعتمد عليها التكفيريون

الخبير في مكافحة الإرهاب العميد مصطفى حسين حمودة

قال الخبير في مكافحة الإرهاب العميد مصطفى حسين حمودة، إن الإرهاب في شبه جزيرة سيناء أصبح يكرر عملياته بنفس الأسلوب، والإرهاب حاليا في العالم كله يتبع 3 أسس، أولا بنية عسكرية، وثانيا وسائل اتصال حديثة وتواصل اجتماعي لنقل المعلومات والتكليفات والتجنيد، وثالثا بنية فكرية وهو الفكر التكفيري الإرهابي.

وأضاف حمودة، خلال لقائه في النشرة مع الإعلامية سينار سعيد، الإثنين، أن والعالم بأسره، تركز على الحل العسكري والأمني ولكنه ليس كافيا ويجب التركيز على وسائل الفكر والتواصل، وهذا ما نفتقده.

وأوضح حمودة، أن هناك دعاية داعشية انتصرت على كل الدعاية الموجودة في العالم، لدرجة أن الاتحاد الأوروبي يكوّن خلية دعائية منذ عدة أشهر لمواجهة فكر داعش، وأن الفكر يواجه بالفكر وأجهزة الدولة بها قصور لملاحقة هذا الفكر.

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