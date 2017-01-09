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بالصور ..نجاح عملية نادرة لاستخراج شريحة معدنية من مخ مريض فى الأسكندرية

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بالصور ..نجاح عملية نادرة لاستخراج شريحة معدنية من مخ مريض فى الأسكندرية بالصور ..نجاح عملية نادرة لاستخراج شريحة معدنية من مخ مريض فى الأسكندرية

أجريت جراحة نادرة بمستشفي مارى مرقص والملحقة بكنيسة القديسين بالاسكندرية للمريض مراد نظير إبراهيم، لاستئصال شريحة معدنية طولها حوالى 5 سم اخترقت عظام قاع الجمجمة واستقرت بالمخيخ.

حيث أجرى المريض عملية جراحية لتثبيت الفقرات العنقية قبل عام، ثم انفصلت الشريحة  عن المسامير واخترقت عظام قاع الجمجمة واستقرت بالمخيخ.

 نجح  فريق عمل جراحة المخ والاعصاب تحت اشراف دكتور باهر مدحت استشاري جراحة المخ والاعصاب والعناية المركزة تحت اشراف دكتور حاتم أيمن، من اجراء الجراحة التي استمرت 3 ساعات وتم استخراج الشريحة من المخيخ والمسامير من الفقرات العنقية.

 وقال الدكتور ميلاد عبده مدير مستشفى القديسن فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع " أنه تم تحويل المريض إلى قسم العناية المركزة بعد الجراحة خرج بعدها من المستشفى وحالته الصحية مستقرة.

مؤكدا أنها حالة نادرة لم يسبق ووقعت حالة فى تاريخ الطب بتلك المواصفات، وأشار إلى أنه بعد الاطمئنان بالاشعة المقطعية والفحص الاكلينيكي على نجاح العملية خرج المريض من المستشفى دون حدوث أى مضاعفات.

 

 

1 الاشعة توضح الشريحة المعدنية


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