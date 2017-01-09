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عودة 4 قطع أثرية مستردة من الولايات المتحدة الأمريكية

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عودة 4 قطع أثرية مستردة من الولايات المتحدة الأمريكية عودة 4 قطع أثرية مستردة من الولايات المتحدة الأمريكية

قطعة آثرية مستردة

صرحت إيمان الفار، مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، بأن وزارة الخارجية، قامت اليوم، بتسليم وزارة الآثار عدد أربع قطع أثرية مصرية مستردة من الولايات المتحدة الأمريكية، والتى كانت قد تسلمتها السفارة المصرية فى واشنطن من السلطات الأمريكية، يوم 1 ديسمبر الماضى، وذلك فى حفل استضافته السفارة المصرية فى واشنطن، لمراسم التسليم والتسلم، حضره سامح شكـرى وزير الخارجية، وعدد من أعضاء الكونجرس الأمريكي والخارجية الأمريكية ومسئولين بوزارة الأمن الداخلي.

وأضافت الفار، أن القطع عبارة عن يد مومياء تم ضبطها أثناء محاولة تهريبها في مطار لوس أنجلوس، وثلاث قطع أثرية أخرى عبارة عن غطاء مومياء به قناع من الكرتوناج، ولوح خشبى عبارة عن غطاء تابوت علوى، وتابوت من الخشب صغير الحجم، وقد تم ضبطها بمعرفة سلطات الجمارك الأمريكية بنيويورك، فى إطار من التعاون مع السلطات المصرية المعنية إلى أن تم إثبات أحقية فى استرداد تلك القطع الأثرية، واستيفاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة، بالتنسيق الكامل مع وزارة الآثار المصرية لإعادتها إلى مصر.

هذا، وقد أعربت مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، عن تقدير وزارة الخارجية لقيام السلطات الأمريكية، بإعادة تلك القطع الأثرية المصرية، متطلعين إلى المزيد من التعاون والتنسيق الدائم للحفاظ على التراث الثقافى والحضارى لمصر، بوجه خاص، والحفاظ على التراث الإنسانى والتاريخى بوجه عام.

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