القبض على 17 من المتهمين بسرقة كيم كاردشيان فى باريس

أكد موقع tmz أن الشرطة ألقت القبض على 17 متهما بتنفيذ عملية سرقة النجمة كيم كاردشيان الشهيرة التى تمت تحت تهديد السلاح فى باريس فى شهر أكتوبر الماضى.

وأضاف الموقع أنه تم التعرف على هوية المجرمين من خلال الـDNA الذى كان موجودا على الكمامات التى استخدموها لإسكات كيم كاردشيان وقت تقييدها ووضعها فى الحمام.

وأشار إلى أن الفيديو الذى أوضح هروب السارقين على الدراجات ما ساهم أيضا فى التعرف على المجرمين، موضحا أن الـ17 فردا تم القبض عليهم من 5 مدن مختلفة فى فرنسا بينهم 3 نساء.

وأسفرت هذه السرقة عن خسارة كيم مجوهرات قيمة تقدر بـ10 ملايين دولار وهاتفين محمولين وتسببت فى دخول كيم فى حالة نفسية سيئة.