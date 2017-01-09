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«النواب»: رجال الجيش والشرطة لن تثنيهم الأفعال الإرهابية عن تطهير مصر

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«النواب»: رجال الجيش والشرطة لن تثنيهم الأفعال الإرهابية عن تطهير مصر «النواب»: رجال الجيش والشرطة لن تثنيهم الأفعال الإرهابية عن تطهير مصر

على عبد العال

أدان مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، الحادث الإرهابي، الذي استهدف قوات الأمن بالعريش، وراح ضحيته شهداء من المدنيين ورجال الشرطة، صباح اليوم، بكمين المطافى بشمال سيناء.

وقال البرلمان، في بيان له: “إن أبناء الأوفياء من رجال الشرطة والجيش، لن تثنيهم مثل هذه الأفعال الإرهابية، عن تطهير أرض مصر من هؤلاء المفسدين فى الأرض”.

وختم البرلمان بيانه قائلًا: “نسأل الله العلى القدير أن يسكن شهداء الواجب فسيح جناته، وأن ينزلهم منازل الصديقين والأبرار، وأن يعجل بشفاء المصابين.. حمى الله شعب مصر ووقاه من كل سوء”.

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