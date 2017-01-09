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الخطوط الفرنسية تنقل رحلاتها إلى مبنى الركاب الجديد

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الخطوط الفرنسية تنقل رحلاتها إلى مبنى الركاب الجديد الخطوط الفرنسية تنقل رحلاتها إلى مبنى الركاب الجديد

أرشيفية

مراسل «ONA»

تنقل الخطوط الفرنسية رحلاتها، اليوم الإثنين، من مبنى الركاب “1″ إلى مبنى الركاب “2″ الجديد، ليصل إجمالي الشركات العاملة بالمبنى الجديد 7 شركات.

وقالت مصادر بمطار القاهرة الدولي، إنه من المقرر نقل رحلات الخطوط الفرنسية “إير فرانس” إلى المبنى الجديد اليوم الثلاثاء، بعد الحصول على موافقة من إدارة النقل بالمطار، ومن المقرر وصول أول رحلة في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم.

وأكدت المصادر، أنه بنهاية الشهر الجاري يكون تم تنفيذ الجزء الأكبر من خطة نقل الشركات من مبنى الركاب القديم “١” إلى مبنى الركاب الجديد”٢”، لتكون هناك ١٠ شركات طيران تعمل بكامل طاقتها بالمبنى الجديد، فيما تبقى ٥ شركات يتم نقلها خلال شهر فبراير المقبل للعمل بالمبنى.

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