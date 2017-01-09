مقتل 129 من مسلحى داعش بالموصل

(أ.ش.أ)

لقى 129 من مسلحى تنظيم داعش الإرهابى، مصرعهم بنيران القوات البرية المشتركة، وإسناد من طيران العراق والتحالف الدولى، على محاور العمليات بمدينة الموصل مركز محافظة نينوى شمال العراق، وحررت ثلاثة أحياء جديدة من قبضة التنظيم.

وقال قائد عمليات “قادمون يا نينوى”، الفريق عبد الأمير يارالله، فى الإيجاز الصحفى للعمليات العسكرية، اليوم، إن قوات الجيش بالمحور الشمالى لتحرير الموصلن واصلت عمليات التفتيش والتطهير للمناطق المحررة، ولم يشهد محورا الجنوب الغربى لقوات الشرطة الاتحادية والغربى لقوات “الحشد الشعبي” وفرقة المشاة 15 بالجيش حدوث أى تغيير على الأرض.

وقال يارالله، إن قوات مكافحة الإرهاب شرعت بالمحور الشرقى فى الساحل الأيسر شرقى الموصل، فى هجوم من اتجاهين، تمكنت فى الاتجاه الشمالى منه التقدم، وتحرير حى البلديات والتوغل فى حى السكر، ودمرت سيارة مفخخة ومفرزة هاون من عيار 120 مم، وقتلت 25 إرهابيًا باسناد طيران التحالف الدولي.

وأضاف، وقامت قوات مكافحة الارهاب بالاتجاه الجنوبى بتطهير حيى الفرقان والأطباء الثانية المحررين ، وصدت هجوما للارهابيين قرب حى الفرقان ودمرت سيارة مفخخة وسيارتين مزودتين برشاشين ، وقتلت 30 إرهابيا باسناد من طيران التحالف الدولي.

ووأكمل، “فى المحور الجنوبى للساحل الأيسر، توغلت قوات الشرطة الاتحادية والفرقة المدرعة التاسعة، فى أحياء السلام، وفلسطين، والدوميز، وسومر، وتمكنت قوات الرد السريع من تحرير حيى دوميز وفلسطين.

وأشار يارالله، إلى أن القوات توغلت فى حيى الساهرون ويارمجة الشرقية، وتمكنت من قتل 68 إرهابيًا، وتدمير ثلاث سيارات مفخخة، و15 مضافة للإرهابيين، و19 عبوة ناسفة، ومستودع عتاد العسكرى، وعثرت على حزامين ناسفين وأسلحة رشاشة ومستودع أغذية، كما تم تدمير ثلاث دراجات نارية ومدفع “إس بى جي9″، وجرافة مفخخة ، وذبك بإسناد طيران الجيش والتحالف الدولى، وتمكنت قوة من الفرقة المدرعة التاسعة من قتل 6 إرهابيين.