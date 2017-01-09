مكياج عيون بلقيس الأجمل بالعدسات اللاصقة

تستخدم بلقيس العدسات اللاصقة، لكنها تدرك تماماً كيفية تطبيق المكياج المناسب لها. باختلاف وتنوّع أساليب وتقنيات المكياج التي تعتمدها بلقيس، الا أننا نجدها الأجمل بالمكياج الترابي مع الشفاه البنفسجية، الذي يعتبر الأجمل للعدسات اللاصقة لا سيما باللون الرمادي.

خطوات المكياج الترابي المناسب للعدسات اللاصقة:

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-أسسي بشرتك باستخدام كريم الأساس المناسب بشكل تبدو معه طبيعية.

-استخدمي بودرة البرونزر لإشراق منطقة الوجنتين وعظمة الأنف.

-حدّدي حواجبك على طريقة الشعرة شعرة، لتبدو كثيفة وطبيعية.

-استخدمي الظلال البنية المائلة إلى البنفسجي الفاتح على الجفن العلوي المتحرك.

-ربّتي الزاوية الخارجية من الجفن العلوي بالظلال البني الداكن المائل إلى الأسود

-ضعي القليل من الظلال الأبيض المشرق على الزاوية الداخلية للعين.

-انتقلي إلى الجفن السفلي واستخدمي الظلال البني على طول خط الرموش بشكل يجعل العين تبدو أكبر.

-طبّقي الكحل البنّي داخل الجفن السفلي.

-ارسمي خطاً رفيعاً من الأي لاينر الأسود على طول خط الرموش العليا.

-استعيني بالرموش المستعارة قبل تطبيق الماسكرا.

-استخدمي أحمر الشفاه البنفسجي الماتي.