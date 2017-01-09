جل لترطيب الوجه طوال اليوم من نيوتروجينا

بيروت- سيدتي نت

هل تبحثين عن مرطّب يتمّ امتصاصه فوراً وذو فعالية مكثفة؟ جل مرطب للبشرة،جل مرطّب الوجه المائي المعزّز " واتر جيل فايس موستورايسر" Water Gel face moisturiser من أجل ترطيب البشرة من "نيوتروجينا" Neutrogena الجديد هو الإجابة عن هذا التساؤل، كما يمكنك استخدامه كأساس لترطيب الوجه قبل استعمال المكياج.

ضمن المجموعة الجديدة لنظام العناية بالوجه " هيدرو بوست" Hydro Boost المبتكرة والمتطورة بالتركيبة الجديدة الخالية من الزيوت، والتي تحوي حمض الهيالورونيك، يتغلغل بعمق داخل كلّ طبقة من طبقات البشرة ليحافظ على الجلد رطباً ومشدوداً طوال النهار. هذه التركيبة الهلامية المائية تتميّز بخاصّيّتين؛ الأولى أنها تتغلغل داخل الجلد بسرعة مثل الهلام، والثانية هي قدرتها على منح الجلد ترطيباً مكثفاً مثل الكريم المرطّب.

يتوفر جل الترطيب هذا في عدد كبير من المتاجر الرائدة الحديثة وعدد كبير من الصيدليات المعتمدة في كلّ منطقة الخليج، بسعر 42 درهماً إماراتياً.