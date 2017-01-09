أخبار عاجلة

تكثيف الإجرارات الأمنية في ألمانيا قبل موقعة بايرن ميونيخ وريال مدريد -
عبدالغني يطالب الحكومة بتطبيق «تعريفة» المياه والصرف الصحي -
وزير الخارجية أمام «النواب»: أزور السودان لإزالة سوء الفهم -
مصرفيون: طرح سندات دولارية في البورصات العالمية يفاقم مشكلة الديون -
فيديو| إعلامية: «حق شهداء الكنيستين هيرجع» -
رئيس إحدى اللجان بالمنوفية: حضر 20 ناخبا فقط -
وزير إسرائيلي: إغلاق معبر طابا جرى بالتنسيق مع مصر -
يديعوت: «إيمان المصرية» أسمن سيدة بالعالم أصبحت أكثر نحافة -
الصناعات المعدنية: تراجع أسعار المعادن غير الحديدية في بورصة لندن -
هيومن رايتس ووتش: تفجير الكنيستين «عمل همجي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال
  5. سيدتي

جل لترطيب الوجه طوال اليوم من نيوتروجينا

Google+ Print
جل لترطيب الوجه طوال اليوم من نيوتروجينا جل لترطيب الوجه طوال اليوم من نيوتروجينا

الإثنين 09-01-2017 17:29

بيروت- سيدتي نت

هل تبحثين عن مرطّب يتمّ امتصاصه فوراً وذو فعالية مكثفة؟ جل مرطب للبشرة،جل مرطّب الوجه المائي المعزّز " واتر جيل فايس موستورايسر" Water Gel face moisturiser من أجل ترطيب البشرة من "نيوتروجينا" Neutrogena الجديد هو الإجابة عن هذا التساؤل، كما يمكنك استخدامه كأساس لترطيب الوجه قبل استعمال المكياج.
ضمن المجموعة الجديدة لنظام العناية بالوجه " هيدرو بوست" Hydro Boost المبتكرة والمتطورة بالتركيبة الجديدة الخالية من الزيوت، والتي تحوي حمض الهيالورونيك، يتغلغل بعمق داخل كلّ طبقة من طبقات البشرة ليحافظ على الجلد رطباً ومشدوداً طوال النهار. هذه التركيبة الهلامية المائية تتميّز بخاصّيّتين؛ الأولى أنها تتغلغل داخل الجلد بسرعة مثل الهلام، والثانية هي قدرتها على منح الجلد ترطيباً مكثفاً مثل الكريم المرطّب.
يتوفر جل الترطيب هذا في عدد كبير من المتاجر الرائدة الحديثة وعدد كبير من الصيدليات المعتمدة في كلّ منطقة الخليج، بسعر 42 درهماً إماراتياً.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي