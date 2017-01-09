أخبار عاجلة

تكثيف الإجرارات الأمنية في ألمانيا قبل موقعة بايرن ميونيخ وريال مدريد -
عبدالغني يطالب الحكومة بتطبيق «تعريفة» المياه والصرف الصحي -
وزير الخارجية أمام «النواب»: أزور السودان لإزالة سوء الفهم -
مصرفيون: طرح سندات دولارية في البورصات العالمية يفاقم مشكلة الديون -
فيديو| إعلامية: «حق شهداء الكنيستين هيرجع» -
رئيس إحدى اللجان بالمنوفية: حضر 20 ناخبا فقط -
وزير إسرائيلي: إغلاق معبر طابا جرى بالتنسيق مع مصر -
يديعوت: «إيمان المصرية» أسمن سيدة بالعالم أصبحت أكثر نحافة -
الصناعات المعدنية: تراجع أسعار المعادن غير الحديدية في بورصة لندن -
هيومن رايتس ووتش: تفجير الكنيستين «عمل همجي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال
  5. سيدتي

Aveda Invati Conditioner لشعر صحي وحريري

Google+ Print
Aveda Invati Conditioner لشعر صحي وحريري Aveda Invati Conditioner لشعر صحي وحريري

الإثنين 09-01-2017 18:47

بيروت- سيدتي نت

ورقة الحقائق:
Invati™ Thickening Intensive Conditioner مع بروتين الصويا والأحماض الأمينية المشتقة من مواد طبيعية يحاكي لبنات بناء الشعر ليساعد في تكثيفه من الداخل، بينما يوفر مزيج الزيوت النباتية العضوية المعتمدة وزبدة الشيا تغذية مكثفة وتنعيم. ليمنح الشعر مزيداً من الكثافة والنعومة بلمعان طبيعي.
التركيب بروتين الصويا والأحماض الأمينية المشتقة من مواد طبيعية يحاكي لبنات بناء الشعر ليساعد في تكثيفه من الداخل.
يحتوي زيوت طبيعية وزبدة 3x مرات أكثر من Invati™ Thickening Conditioner الحالي. هذا يمنح الضيوف ممن يرغبون بمزيد من التغذية لشعرهم، النعومة والطراوة للشعر الذي يبدو أكثر كثافة وامتلاءً.
Densiplex™ الحصري بنا، وهو مزيج منشط من أعشاب الأيور ڤيدا بما فيها الجينسينغ والكركم العضوي المعتمد يساعد على تنشيط فروة الرأس عند تدليكه عليها. مستحلبات مشتقة نباتيا، تساعد على توفير تمشيط أكثر سلاسة للشعر،عناصر أساسية من أجل إعطاء تجربة مبهجة عند غسل الشعر.
المكونات:
مزيج فاخر من الزيوت الأساسية العضوية المنعشة، يشتمل على الخزامى وإكليل الجبل والإيلانغ إيلانغ والجيرانيوم والآس والزعتر.
للحصول على أفضل النتائج:
بعد غسل الشعر باستخدام Invati™ Exfoliating Shampoo ، يُدلك Invati™ Thickening Intensive Conditioner على فروة الرأس والشعر. يُشطف. يُتبع ب Invati™ Scalp Revitalizer .
العبوات:
يتألف أنبوب Invati™ Thickening Intensive Conditioner من HDPE بنسبة تصل إلى 59 %

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي