Aveda Invati Conditioner لشعر صحي وحريري

بيروت- سيدتي نت

ورقة الحقائق:

Invati™ Thickening Intensive Conditioner مع بروتين الصويا والأحماض الأمينية المشتقة من مواد طبيعية يحاكي لبنات بناء الشعر ليساعد في تكثيفه من الداخل، بينما يوفر مزيج الزيوت النباتية العضوية المعتمدة وزبدة الشيا تغذية مكثفة وتنعيم. ليمنح الشعر مزيداً من الكثافة والنعومة بلمعان طبيعي.

التركيب بروتين الصويا والأحماض الأمينية المشتقة من مواد طبيعية يحاكي لبنات بناء الشعر ليساعد في تكثيفه من الداخل.

يحتوي زيوت طبيعية وزبدة 3x مرات أكثر من Invati™ Thickening Conditioner الحالي. هذا يمنح الضيوف ممن يرغبون بمزيد من التغذية لشعرهم، النعومة والطراوة للشعر الذي يبدو أكثر كثافة وامتلاءً.

Densiplex™ الحصري بنا، وهو مزيج منشط من أعشاب الأيور ڤيدا بما فيها الجينسينغ والكركم العضوي المعتمد يساعد على تنشيط فروة الرأس عند تدليكه عليها. مستحلبات مشتقة نباتيا، تساعد على توفير تمشيط أكثر سلاسة للشعر،عناصر أساسية من أجل إعطاء تجربة مبهجة عند غسل الشعر.

المكونات:

مزيج فاخر من الزيوت الأساسية العضوية المنعشة، يشتمل على الخزامى وإكليل الجبل والإيلانغ إيلانغ والجيرانيوم والآس والزعتر.

للحصول على أفضل النتائج:

بعد غسل الشعر باستخدام Invati™ Exfoliating Shampoo ، يُدلك Invati™ Thickening Intensive Conditioner على فروة الرأس والشعر. يُشطف. يُتبع ب Invati™ Scalp Revitalizer .

العبوات:

يتألف أنبوب Invati™ Thickening Intensive Conditioner من HDPE بنسبة تصل إلى 59 %