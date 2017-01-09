مجموعة مكياج محدودة الإصدار من فيكتوريا بيكهام

" أريد أن أجعل النساء يشعرن بقوتهن وجاذبيتهن ويتمتعن بثقة بالنفس. مجموعة المكياج هذه تقوم بالمطلوب. أحب أن أجعل النساء تشعرن بأنهن بأفضل إطلالة طبيعية وأفضل حال."فيكتوريا بيكهام

نقدم لك مجموعة Victoria Beckham Estée Lauder- مجموعة مكياج بإصدار محدود. بشرة جميلة وجذابة. عيون مخططة بحدة. شفاه نيود. لمسات نهائية رطبة، معدنية سائلة ولمعان القصدير. إطلالة جذابة ورائعة مع القليل من الحدة ولمسة من عدم الاكتمال. يراد بها أن تكون غير مكتملة مع الشعور بالثقة.

المجموعة

Morning Aura Illuminating Creme

البشرة الجميلة هي نقطة الانطلاق للمجموعة بكاملها. Morning Aura Illuminating Creme جزء منه مرطب وجزء برايمر إشراق. يحتوي على لآلئ دقيقة ليضيء البشرة على الفور ويمنحها الإشراق. إنه يمنح المرأة توهج الصباح المنعش.

الوجه

Highlighter in Modern Mercury

هذا الهايلايتر المحدود الإصدار من Estée Lauder يعود من جديد. المستحضر المفضل لدى فيكتوريا، يمكن استخدامه لإضاءة وتخطيط الوجه. يوضع على عظمتي الخدين، هذا الهايلايتر الشديد اللمعان يمنح البشرة مظهراً جذاباً.

Bronzer in Java Sun

هذا البرونزر المت هو اللون الطبيعي الأمثل. يمكن استخدامه على كامل البشرة للحصول على مظهر سمرة الشمس، أو يمكن استخدامه تحت عظمتي الخدين للكونتور والتحديد.

العيون

Eye Ink بلون Black Myrrh

للحصول على مظهر عيون بلون أسود كثيف. هذه التركيبة من الكريم-الجل هي ابتكار في الآيشادو، ويمكن استخدامه جاف أو رطب للحصول على لمسة نهائية مكثفة. الصباغ الكثيفة تعطي لوناً غنياً وعميقاً قريباً من الأسود مع لمسة لؤلؤية جذابة.

Eye Metals Eyeshadow

آيشادو شديد اللمعان يمنح العينين لمسة نهائية ميتاليك جذابة مع لون كثيف وغني جذاب. يوضع لوحده أو فوق Eye Ink للحصول على لمسة نهائية بلون الأوكتان.

يتوفر باللونين:

Bitter Clove - ذهبي أشقر قوي

Charred Emerald - أخضر مائل إلى الأسود ميتاليك وكثيف

Eye Foils

ظلال العيون الجديدة السائلة المبتكرة للعينين، تعطي لمعاناً كثيفاً يشبه الفينيل- حتى بعد جفافها. تضفي الصبغيات اللؤلؤية البراقة ترقيط بلون ذهبي أشقر أو فضي في هذه التركيبة السائلة التي تعطي تأثيراً ميتاليك.

يتوفر باللونين:

Burnt Anise - لمعان فحمي غني قوي

Blonde Gold – لمعان ذهبي أشقر قوي

Eye Palette

ألوان من الياقوت الغني، النيود الموشح بالذهبي، العسلي الميتاليك، أخضر مائل إلى الرمادي، رمادي ونحاسي لامع. هذه الألوان الستة من الأيشادو البودرة يمكن استخدامها رطبة أو جافة. صباغ لؤلؤية مبتكرة ثنائي المهمة، تتميز بشفافية تتيح لهذه المنتجات من الأيشادو أن تعكس الضوء وتجذبه إلى التركيبة للحصول على مظهر أكثر حيوية.

تحتوي هذه الباليت على:

Fired Sapphire بلون أزرق معدني

Blonde Cumin بلون نيود طبيعي ناعم بلمسة ذهبية

Metal Saffron بلون عسلي ميتاليك ذهبي دافئ

Burnished Sage بلون أخضر كثيف محروق ميتاليك

Grey Amber بلون رمادي فحمي دخاني

Black Nutmeg بلون نحاسي براق

Eye Kajal Duo بلون Black Saffron/Vanille

هذا القلم ذو الرأسين يتميز بتركيبة كريمية، ناعمة ومميزة. قلم أسود فعال بلون (Black Saffron) ونيود يمنح العين اتساعاً بلون (Vanille) يمنح العين مظهراً جذاباً. للنهار، خططي خط الجفن الداخلي بلون Vanille. للمساء، عززي جمال العينين بالأسود بلون Black Saffron.

الشفاه

Lipsticks

أحمر الشفاه

لونان، إطلالتان مختلفتان تماماً. تمنح الشفاه مظهر نيود مصقول بلون Brazilian Nude. للحصول على مظهر جريء، Chilean Sunset هو لون مت أحمر بأساس برتقالي مأخوذ مباشرة من باليت sunset المميزة من Victoria Beckham.

Available in:

يتوفر باللونين:

Brazilian Nude -- طبيعي وناعم

Chilean Sunset – قوي ومشرق

Lip Pencil بلون Victoria

القلم المت- النيود المميز من Victoria. هذه التركيبة توفر لوناً كريمياً رائعاً بقوة الاستدامة نفسها التي توجد في قلم الشفاه التقليدي. صمم للاستخدام يومياً لمنح الشفاه امتلاء طبيعياً. يمكن استخدامه لوحده كلاينر أو على كامل الشفاه.

Lip Gloss بلون Moroccan Heat

هذا الغلوس النيود الدافئ يمنح الشفاه لمعاناً شديداً ومظهراً مصقولاً. مشبع برائحة التين الاستثنائية لدى Estée Lauder. يمكن استخدامه لوحده أو فوق أحمر الشفاه للحصول على شفاه ممتلئة ومصقولة.

"أقوم بجمع الماكياج منذ سنوات عديدة. أمزج الألوان دائماً لأحصل على اللون الذي أريده. مع هذه المجموعة، أعتقد بأنني ابتكرت العديد من المستحضرات الأساسية التي تحتاجين إليها في حقيبة ماكياجك. بصفتي إمرأة تحب استخدام الماكياج، فإن هذا هو بالضبط ما أحتاج إليه. الآن أشعر بالحماسة لأشاركه مع النساء في كل مكان. "