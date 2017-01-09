ضبط 400 لتر بنزين وسولار و500 إسطوانة بوتاجاز قبل بيعها بالسوق السوداء

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة العديد من الحملات التموينية وذلك بالتنسيق مع إدارات التموين بمديريات الأمن، في إطار توجيهات اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق لمحاربة الغلاء والاحتكار، وضبط الأسعار، والحفاظ على استقرار كافة السلع والمواد التموينية والبترولية وضبط حركة الأسواق لتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.

وتمكنت شرطة التموين من ضبط 17 قضية مواد بترولية للمضبوطات بلغت 400 لتر بنزين وسولار، و500 أسطوانة بوتاجاز، و56 قضية دقيق وقمح مدعم ومخالفات مخابز، فضلا عن ضبط 41 قضية في مجال الغش التجاري.

كما نجحت شرطة التموين في ضبط 29 قضية في مجال الإتجار غير المشروع في سلعتي السكر والأرز، و 25 قضية في مجال اللحوم والطيور والأسماك، وضبط 318 قضية في مجال (المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر، باعة جائلين) وضبط 8 قضايا في مجال بيع السجائر بأزيد من السعر الرسمي، و5 قضايا في مجال السلع مجهولة المصدر.

وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

أ ش أ