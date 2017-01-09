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أوقاف شمال سيناء تدين حادث تفجير العريش الأخير

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أوقاف شمال سيناء تدين حادث تفجير العريش الأخير أوقاف شمال سيناء تدين حادث تفجير العريش الأخير

الأوقاف

 

أدان عدد من علماء الأوقاف بشمال سيناء، الحادث الإرهابي الذي تعرضت له قوات الأمن صباح، اليوم، بكمين المطافي بالمساعيد، والذي راح ضحيته 10 مجندين، ومدني وإصابة 21 من المدنيين والجنود.

وجاء ذلك أثناء الاجتماع الدوري لعلماء الأوقاف بمسجد النصر بالعريش محافظة شمال سيناء، برئاسة الدكتور أمين عبد الواجد مدير عام الأوقاف بالمحافظة، وبحضور العلماء والأئمة في تسع إدارات على مستوي المحافظة.

وقال عبد الجوارد، إن الاجتماع بحث الخطة الدعوية الجديدة، والتي تتواكب مع كل المناسبات الدينية والوطنية، والتي تدعو إلى التحلي بالأخلاق والعمل والبناء وحرمة الدماء.

 

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