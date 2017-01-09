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"أبو الغيط" يؤكد أهمية التنسيق مع الأمم المتحدة لتسوية أزمات الشرق الأوسط

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"أبو الغيط" يؤكد أهمية التنسيق مع الأمم المتحدة لتسوية أزمات الشرق الأوسط "أبو الغيط" يؤكد أهمية التنسيق مع الأمم المتحدة لتسوية أزمات الشرق الأوسط

>(أ ش أ)

بعث الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط رسالةً إلى أنطونيو جوتيريس"، السكرتير العام الجديد للأمم المتحدة، وذلك بمناسبة بدء توليه مهام منصبه فى أول يناير الجاري، معربا عن تمنياته له بالنجاح فى مهمته وفى الوفاء بمسئوليات هذا المنصب الهام.

ووفقا لبيان صدر عن الجامعة اليوم فان أبو الغيط أعرب عن تطلعه للتعاون المشترك خلال الفترة المقبلة فى إطار المشاركة الحيوية ذات الأبعاد المتعددة التى تربط بين الجامعة العربية والأمم المتحدة.

وقال فى رسالته، إن لديه ثقة كبيرة فى أن "جوتيريس" سيظهر اهتماماً ملموساً بمسألة إحلال السلام فى منطقة الشرق الأوسط باعتبارها من بين أهم أولويات الأمم المتحدة، خاصة فى ظل تفاقم الأزمات والأوضاع غير المستقرة، وبشكل غير مسبوق، فى كل من سوريا واليمن وليبيا والعراق على مدار السنوات الأخيرة.

وأكد أن جامعة الدول العربية تعمل من جانبها بشكل جاد وقوى من أجل تأمين التوصل إلى حلول سلمية لهذه الأزمات والأوضاع غير المستقرة، وأنه يرى ضرورة تنسيق الجهود المبذولة من قبل المنظمتين فى هذا الصدد، منوهاً بتجربة العمل الهامة المشتركة التى تجسدت فى تشكيل ترويكا من الجامعة العربية والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى للتنسيق بشأن التوصل إلى تسوية للأزمة فى ليبيا.

وأعرب أبو الغيط عن ثقته أيضاً فى أن السكرتير العام يدرك جيداً مركزية القضية الفلسطينية، وأن عدم تسويتها سيمثل مصدراً رئيسياً لعدم الاستقرار والتطرف فى منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذى يستدعى تكثيف الجهد الدولى من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ورفع الظلم الذى يعانى منه الشعب الفلسطيني، ومنحه حقه فى إقامة دولته المستقلة.

 


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