جامعة بني سويف تعقدمؤتمر الإبداع العلمي والمعرفة التكوينية فبراير القادم ‎

تنظم جامعة بني سويف، تحت الدكتور أمين لطفي رئيس الجامعة مؤتمر الإبداع العلمي والمعرفة التكوينية في البيئة الرقمية وذلك فى فبراير القادم.

وأكد رئيس جامعة بني سويف، أن رؤية المؤتمر هى تشجيع الإبداع العلمي المتميز لبناء مجتمعات المعرفة وتنمية الفكر الإبداعي في مجالات المعرفة البشرية والبيئة الرقمية، وتسعى رسالى المؤتمر إلي تطوير الإبداع العلمي والمعرفي والفكر التكويني، للانخراط في المجتمعات المعرفية المتميزة في البيئة العلمية الرقمية المعاصرة.

وأوضح لطفى،، أن محاور المؤتمر تتمثل فى الإبداع العلمي والإبداع المعرفي، “الرؤية والمفهوم والأهمية، ومحور المعرفة التكوينية في البيئة الرقمية، والتزاوج”، مابين الإبداع البشري والإبداع الرقمي، وكذلك مجالات الإبداع العلمي والمعرفي في المجالات العلمية والطبية و الثقافية والمعلوماتية و السياسية والعسكرية، و الفنية والأدبية.

وأضافت الدكتورة مها أحمد إبراهيم أستاذ علم المعلومات المساعد بكلية الآداب، أن هناك محور يختص بالاتصال العلمي والمعرفي في البيئة الرقمية، وأخر للمعلوماتية والإبداع المعرفي في البيئة الرقمية، بالإضافة لمحور آليـات تعزيز مقومـات الإبداع العلمي والمعرفي للارتقاء بالبحث العلمي والابتكار، ومحور دور التقنية والويب في تحفيز الإبداع العلمي والمعرفي والفكر التكويني.