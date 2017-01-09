بالصور.."الطيب" مصاب بضمور بالمخ منذ ولادته وأسرته تعجز عن علاجه

الوادى الجديد _ ماهر أبو نور

يعانى الطفل المدعو "الطيب" بمدينة الداخلة محافظة الوادى الجديد،من مرض نادر منذ كان عمره أيام، وتفاقمت أعراض مرضه ليصاب بضمور فى الخلايا وشلل حركى لا يتحمل ألم نوباته إنسان ويحتاج لعلاج شهرى بما يعادل حوالى 1000 جنيه.

وعانت الأسرة فى قرية غرب الموهوب، التى تبعد عن مدينة الداخلة بحوالى 90 كيلو متر، وتفتقر إلى عدد كبير من الخدمات، وكانت أمه لا تفارقه أملا فى إيجاد وسيله لعلاجه على الرغم من الظروف الصعبة التى تعيشها الأسرة، وبعد رحيل الأم، أصبح الطفل وحيدا يواجه مصيره وهو عاجز عن الحركة حيث تولت شقيقته الكبرى رعايته حتى تزوجت الأسبوع الماضى وتقوم على رعايته حاليا شقيقته الصغرى وهى طالبة بالمرحلة الثانوية وانتقلت الأسرة إلى شقة تم تأجيرها.

ويقول محمد على والد الطيب ويعمل مؤذنا بالأوقاف فى تصريح خاص لــ" اليوم السابع " أن ابنه الطيب ولد مصابا بمرض ضمور فى العضلات أدى إلى عجزه عن الحركة، أو النمو الطبيعى، وكانت والدته رحمها الله هى التى ترعاه حتى توفيت منذ عامين وهو الآن عمره 4 سنوات ولا يستطيع تحمل نفقات علاجه التى تزيد عن ألف جنيه شهريا، مضيفا: ليس لدى دخل إضافى يساعدنى على ذلك حيث توجهت لأهل الخير لمساعدتى فى توفير علاج لابنى ولم أتمكن من ذلك وأعلم أن الله إذا احب عبدا ابتلاه وما زلت صابرا على مرض ابنى ووفاة زوجتى ولكنى اخشى أن افقده لأنى عجزت فعليا عن إيجاد حل لتلك المشكلة .

ويضيف والد الطيب قائلا: أتمنى أن اجد علاجا لابنى المريض الذى يتألم أشد الألم حين يصاب بالتشجنات العصبية التى تجعله دائم الصراخ ولا يهدأ إلا بعد الحصول على العلاج اللازم وغالبا لا أستطيع توفيره وهو ما يصيبنى بالإحباط الشديد حيث أننى أعيش فى شقه مفروشة ولا أستطيع النوم على الفراش الخاص بصاحب السكن واضطر للنوم على الأرض حتى لا استهلكه ولن استطيع سداد ثمنه وسوف أغادر السكن خلال الشهر القادم ولا أعرف أين أّذهب وربما أضطر للعودة إلى قرية غرب الموهوب، فأعجز عن جعل ابنى ينتظم فى جلسات العلاج.