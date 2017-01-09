تعليم دمياط يعلن ضوابط ومعايير إعادة المعلمين لمدارسهم لسد العجز

دمياط - عبده عبد البارى

أصدرعطا خليفة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط مذكرة بالضوابط والمعايير التي يجب مراعاتها عند تنفيذ الكتاب الدوري 39 لسنة 2015 والكتاب الدوري 17 لسنة 2016 والذي يقضي بعودة جميع معلمي اللغة العربية من الإدارات التعليمية وديوان المديرية ما عدا رئيس القسم أو مدير الإدارة، وهو نفس الأمر الذي ينطبق على معلمي المرحلة الابتدائية، العلوم، التربية الرياضية، الرياضيات، الدراسات الاجتماعية.

كما يتم مراعاة جميع الحالات المرضية الموثقة بتقارير صادرة عن اللجنة الطبية، كما يتم مراعاة إعادة توزيع المعلمين بأقرب مدارس إلى ديوان الإدارة المنقول منها.

وفي حالة حدوث عجز بسبب إخلاء تخصص من التخصصات المذكورة يسمح بالاستعاضة من تخصصات اللغة الإنجليزية والفرنسية التي بها زيادات كبيرة ولا تعاني عجزاً.

وبعد عودة المعلمين لمدارسهم يتم تطبيق القرار الوزاري 202 لسنة 2013 لسنة فيتم الإبقاء على الأقدم ونقل الأحدث.