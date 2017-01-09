إنشاء وحدة لمناهضة العنف ضد المرأة بجامعة بني سويف ‎

مراسل – ONA:

أعلن الدكتور أمين لطفي رئيس جامعة بني سويف، عن موافقة الأعلى للجامعات على إنشاء وحدة مناهضة العنف والتحرش تابعة لمكتب رئيس الجامعة.

وأوضح رئيس جامعة بني سويف ، أن الجامعة تعمل على توفير بيئة تعليمية يحظي فيها الطلاب والطالبات بالتقدير والاحترام والمساواة في الحقوق والواجبات، ونظرًا لتفشي ظاهر التحرش واتساقًا مع اتجاهات المشروع المصري للتصدي لهذه الظاهرة وإشارة إلي تعديل قانون العقوبات الذي قد وضع تعريفًا واضحًا للتحرش وحدد عقوبات رادعة له، مشيرًا إلي أن المجلس الأعلى قد أحال الموضوع للجامعات مع التوصية بتحويل أعمال وحدة مناهضة التحرش لقطاع مكتب رئيس الجامعة.

وأشار لطفى، أن هناك مسئولية لمجتمع الجامعة تتمثل في خلق مجتمع أكاديمي وعلمي يتسم بالسلمية والزمالة، ويخلو من أي نوع من مظاهر العنف والتمييز، مجتمع يتوفر فيه بيئة إدارية وتنظيمية داعمة على مستوي الجامعة، بما يساهم في تيسير تطبيق كافة الجوانب المرتبطة بهده السياسة، وأنه قد تم تقديم اللائحة ودليل السياسات الخاصة بجامعة بني سويف، وجاري العمل على تشكيل اللجنة التنفيذية للوحدة والتى تشمل ممثلين من أعضاء هيئة التدريس من كليات الجامعة، موضحًا أن للوحدة رسالة تستهدف شباب الجامعة، بنشر المعرفة بينهم حول العنف المبني على النوع الاجتماعي، وتأتي المعرفة لتعزيز الوقاية والحماية للمرأة من العنف، والتوعية بأن الجامعة آمنة للجميع.

وأضاف لطفى، أن هناك مهام للوحدة حيث تختص بتولي جميع المسائل المتعلقة بالعنف التحرش، وتتلقي الشكاوي وتحيلها إلي لجنة مناهضة التحرش، وعند استلام الشكوى أو في حالات الطوارئ تقوم اللجنة بإجراء التحقيق في سرية تامة وتقوم الوحدة باتخاذ التدابير اللازمة لمساعدة ضحايا التحرش عن طريق أخصائي نفسي بالوحدة، تقوم الوحدة بأعمال الوقاية والتدريب والتوعية.