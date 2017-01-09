السيسي يستقبل محمد صلاح بحضور وزير الرياضة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم اللاعب الدولي محمد صلاح، بحضور المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد خلال اللقاء على الأهمية التي توليها الدولة للرياضة باعتبارها عاملاً هاماً في استثمار طاقات الشباب وتوجيهها نحو مجالات مفيدة لهم ولوطنهم. كما أشار الرئيس إلى الدور الذي يمارسه جميع لاعبي مصر بالخارج باعتبار كل منهم سفيراً لوطنه ومسؤولاً عن نقل صورة مصر الحضارية إلى العالم.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس عبر كذلك عن تقديره للنموذج الذي قدمه اللاعب الدولي محمد صلاح بالتبرع لصندوق “تحيا مصر”، مشيراً إلى أهمية الدور الاجتماعي للرياضيين في تقديم القدوة الحسنة للمجتمع، ومساهمتهم في جهود التنمية المجتمعية التي تشهدها مصر خلال هذه المرحلة.

ومن جانبه أعرب اللاعب الدولي محمد صلاح عن تقديره لاستقبال الرئيس له، مؤكداً تعهده وزملائه في المنتخب الوطني ببذل أقصى الجهد لرفع اسم مصر عالياً في المحافل الرياضية، سواء على المستوى الافريقي أو الدولي.

وأعرب الرئيس عن أطيب تمنياته للاعب الدولي محمد صلاح ورفاقه في المنتخب الوطني لكرة القدم، لإسعاد الشعب المصري خلال بطولة كأس الأمم الافريقية، التي ستجري منافساتها في الجابون خلال الشهر الجاري.