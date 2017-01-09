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«الكرملين»: القمة الروسية الأمريكية ممكنة بعد تنصيب «ترامب»

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«الكرملين»: القمة الروسية الأمريكية ممكنة بعد تنصيب «ترامب» «الكرملين»: القمة الروسية الأمريكية ممكنة بعد تنصيب «ترامب»

الكرملين

 

أكد دميتري بيسكوف المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية للكرملين، أن لقاء القمة الروسي الأمريكي يمكن أن يعقد فقط بعد تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد .

وصرح بيسكوف، اليوم، في سياق تطرقه لموعد اللقاء المحتمل بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب،“ان هذا لن يحدث قبل أن يصبح الرئيس المنتخب ترامب رئيسًا فعليًا، وبعد ذلك سيتم ترتيب خطة عقد القمة بين الرئيسين”، مضيفًا،” من الواضح أنه إذا كان سيتم التخطيط لاتصالات ما، فإن الإعداد لها سيكون بشكل دقيق وبعناية كبيرة”.

يذكر أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، قد أعلن في وقت سابق، أن اللقاء بين موسكو وواشنطن، على أعلى المستويات يتطلب عملية إعداد دقيقة للغاية.

وأكد لافروف أنه يتعين الانتظار حتى يتسلم ترامب مقاليد الرئاسة بعد تنصيبه رسميا حاكما للبيت الأبيض الأمريكي.

أ ش أ

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