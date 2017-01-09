تركيب عداد الكهرباء الجديد في المناطق العشوائية “الشروط والأوراق المطلوبة، المصاريف، طريقة التقديم”

شيماء مصطفى

أوضحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة كافة التفاصيل حول عداد الكهرباء الجديد والذي من المقرر تركيبه في شقق المناطق العشوائية، حيث أعلنت الكهرباء الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم على عداد الكهرباء الجديد كذلك طريقة التقديم.



شروط تركيب عداد الكهرباء الجديد في شقق المناطق العشوائية

لا يكون البيت مبني على أرض بها آثار.

أن لا تكون الأرض المبني عليها البيت ملكا للدولة.

لا يكون البيت مبنى على حرم الطريق.

لا يكون البيت مخالفا لشروط الطيران المدني أو للمسافات الآمنة.

الأوراق المطلوبة لتركيب عداد الكهرباء الجديد في شقق المناطق العشوائية

عقد ملكية العقار.

البطاقة الشخصية.

طريقة التقديم لتركيب عداد الكهرباء الجديد في شقق المناطق العشوائية

يتوجه المواطن لشركة الكهرباء التابعة له، ومعه الأوراق المطلوبة.

يتم توقيع طلب على إقرار بأن العداد لا يعتبر سندًا قانونيًا بعدم مخالفة العقار ولا يصدر باسم المستهلك، ويكون له رقم مسلسل فقط.

مصاريف تركيب عداد الكهرباء الجديد في شقق المناطق العشوائية

قيمة العداد الأحادي للوحدات السكنية: 1542 جنيه، وتتراوح مصاريف وقيمة مقايسة العداد الأحادي ما بين 1000 إلى 1500 جنيه.

مصاريف العداد الأحادي للمدن: 1872 جنيه بالإضافة لمصاريف المقايسة.

سعر العداد الثلاثي: 3406 جنيه بالإضافة لمصاريف المقايسة.

شبكةعيونالإخبارية

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