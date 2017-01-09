المرصد السورى: تنظيم داعش أعدم 820 مدنيا ومسلحا خلال عام 2016

كتب أحمد جمعة

أكد المرصد السورى لحقوق الإنسان إن جنود تنظيم داعش الإرهابى أعدموا 440 مدنى من ضمن أكثر من 820 تم إعدامهم خلال عام 2016.

وقال مدير المرصد السورى رامى عبد الرحمن لـ"اليوم السابع"، اليوم الإثنين، أنه منذ إعلان تسمية "دولة الخلافة الإسلامية" فى القسمين العراقى والسورى، لم تجف سكاكين تنظيم داعش من دماء ضحاياه، فواصل عناصره القتل.

وأوضح أن جرائم تنظيم داعش ارتفعت وتيرتها بحق المدنيين مع إعدام المزيد من مقاتلى الفصائل المقاتلة والإسلامية وقوات سوريا الديمقراطية والقوات الكردية وقوات النظام والمسلحين الموالين لها.

ووجه التنظيم عشرات التهم إلى ضحاياه تتلخص فى "العمالة للنظام السورى، التجسس لصالح التحالف الدولى، الزنا، سب الذات الإلهية، التجسس على جنود الخلافة، الرِّدَّة، ممارسة فعل قوم لوط، السحر، قطع الطريق والتشليح".

ووثق المرصد السورى لحقوق الإنسان منذ الأول يناير 2016 وحتى مطلع 2017 ما لا يقل عن 827 شخصاً أعدمهم تنظيم داعش سواء بالذبح أو بقطع رؤوسهم أو بإطلاق النار أو بتفجيره أو إطلاق النار عليهم.

ومن ضمن المجموع العام للذين أعدموا في العام 2016 ما لا يقل عن 438 مواطن مدنى سورى، بينهم 22 طفلاً و25 مواطنة أعدموا على يد تنظيم داعش فى محافظات دير الزور والرقة وحلب وحمص وحماة ودمشق وريف دمشق والحسكة.