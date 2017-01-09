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السيسى يعرب عن تقديره لتبرع محمد صلاح لصندوق "تحيا مصر"

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السيسى يعرب عن تقديره لتبرع محمد صلاح لصندوق "تحيا مصر" السيسى يعرب عن تقديره لتبرع محمد صلاح لصندوق "تحيا مصر"

>كتب محمد الجالى

 

استقبل الرئيس عبد الفتاح ، اليوم الإثنين، اللاعب الدولى محمد صلاح، بحضور المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة.

 

 

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد خلال اللقاء على الأهمية التى توليها الدولة للرياضة باعتبارها عاملاً هاماً في استثمار طاقات الشباب وتوجيهها نحو مجالات مفيدة لهم ولوطنهم. 

 

 

وأشار الرئيس إلى الدور الذى يمارسه جميع لاعبي بالخارج باعتبار كل منهم سفيراً لوطنه ومسؤولاً عن نقل صورة مصر الحضارية إلى العالم.

 

 

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس عبر كذلك عن تقديره للنموذج الذي قدمه اللاعب الدولي محمد صلاح بالتبرع لصندوق "تحيا مصر"، مشيراً إلى أهمية الدور الاجتماعى للرياضيين فى تقديم القدوة الحسنة للمجتمع، ومساهمتهم فى جهود التنمية المجتمعية التي تشهدها مصر خلال هذه المرحلة.


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