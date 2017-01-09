محافظ بني سويف يتابع تنفيذ الإجراءات الإحترازية لمنع تسريب أسئلة الإمتحانات‎

المراسل: محمد شعبان

تابع المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف، اليوم الاثنين، سير إمتحانات النقل بالمرحلة الإعدادية بإدارة ببا التعليمية، للتأكد والإطمئنان على تنفيذ الإجراءات الإحترازية اللازمة، لمنع تداول أسئلة الأمتحانات أو تسريبها حفاظاً على مصلحة الطلاب و العملية التعليمية، حيث ورد للمحافظ مساء أمس الأحد، أخبار عن تداول أسئلة متعلقة بإمتحانات النقل للصف الثاني الإعدادي بإدارة ببا التعليمية.

وعلى الفور أمر المحافظ، بفتح تحقيق عاجل من خلال الشؤون القانونية بالتربية والتعليم وبإشراف من الشؤون القانونية بالمحافظة للتحقيق فيما تردد عن تداول أسئلة الامتحانات للصف الثاني الإعدادي بإدارة ببا التعليمية، وتحديد ملابسات الواقعة وتطبيق أقصى عقوبة على المقصرين، وذلك حفاظاً على مصلحة الطلاب والعملية التعليمية.

كما كلف “المحافظ” وكيل وزارة التربية والتعليم بإتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة والتي من أهمها طبع امتحانات بديلة وتوزيعها على الطلاب في مواعيدها وتشكيل غرفة عمليات على مدار الساعة للإشراف على الإمتحانات وطباعتها وتوزيعها.

واطمئن المحافظ من وكيل وزارة التربية والتعليم، على تنفيذ هذه الإجراءات والذي أكد أن الإمتحانات اليوم الاثنين، تسير بشكل جيد ومنضبط، حيث تسلم الطلاب أسئلة مختلفة تماماً عما تم تداوله بالأمس وستتم طباعة إمتحانات بديلة أولا بأول للصف الثاني الإعدادي والأول الإعدادي بجميع المدارس الإعدادية بإدارة ببا، وذلك كإجراء احترازي أمر به “المحافظ” لتوخي الحذر من تكرار مثل هذه الواقعة.

وأصدر “المحافظ” توجيهاته لمسئولى التعليم بالمحافظة بتوحيد مصدر طباعة وتوزيع الإمتحانات، لضمان عدم تسريبها ومنع كافة الطرق المؤدية الي ذلك.

ومن جانبه، أكد وكيل الوزارة، أنه تم تنفيذ توجيهات المحافظ في هذا الشأن، حيث تقوم غرفة العمليات المشكلة بإدارة ببا التعليمية بطباعة الإمتحانات يوم بيوم وتوزيعها من خلال مركز توزيع تم إنشاؤه بالإدارة التعليمية أسوة بما يتم تنفيذه من إجراءات في إمتحانات الشهادة الإعدادية.