بالصور.. «حجازى» تستأنف عملها وتجتمع برؤساء قطاعات «ماسبيرو»

كتبت – إنجي لطفي

عقدت صفاء حجازى رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، اليوم، اجتماعًا لمجلس الأعضاء المنتدبين ضم رؤساء قطاعات الاتحاد، حيث ناقش الاجتماع الأمور المتعلقة بسير العمل بالقطاعات خلال الفترة الماضية، كما تم بحث خطة العمل خلال الفترة المقبلة واتخاذ كافة الاجراءات والقرارات التي تحقق انتظام سير العمل بالقطاعات بشكل جيد.

وأكدت حجازى، على تطوير وتفعيل آليات العمل لانتاج محتوى برامجي متميز، وطالبت رؤساء قطاعات الاتحاد بالعمل على تذليل كافة المعوقات التى تواجه العمل، وبذل مزيدًا من الجهد لتحقيق أفضل النتائج الإيجابية.

كما أكدت حجازى، فى الاجتماع على أهمية دور إعلام الدولة فى مساندة المشروعات التنموية فى مصر، وذلك من خلال خريطة برامجية جديدة بمحتوى إعلامي جيد، يوضح الصورة الحقيقية للمواطن المصري بعيدًا عن المناخ التشاؤمي الذي يُشيعه البعض.

ويذكر أن، صفاء حجازى خلال فتره غيابها عن اتحاد الإذاعة والتليفزيون لأسباب مرضية، كانت تتابع وتتواصل مع رؤساء القطاعات للتنسيق واتخاذ ما يلزم من اجراءات وقرارات، لضمان سير العمل بشكل جيد، وتعود حجازى لممارسة نشاطها لاستكمال ما بدأته من أفكار ورؤي حول تطوير العمل بقطاعات اتحاد الإذاعة والتليفزيون.

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