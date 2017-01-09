ضبط 13 قضية مخدرات وورشة أسلحة نارية بالوراق

كتب بهجت أبو ضيف

شن قسم شرطة الوراق حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون وحائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة، أسفرت عن ضبط 13 قضية مخدرات وورشة تصنيع أسلحة نارية وسلاحين ناريين و6 أسلحة بيضاء.

كما أسفرت الحملة التى أشرف عليها الرائد هانى مندور رئيس مباحث الوراق عن القبض على 4 أشخاص صادر ضدهم قرارات ضبط وإحضار و9 مسجلين خطر وتحرير مخالفات لــ5 أشخاص لقيادتهم سيارات والسير عكس الإتجاه، كما تمكن النقيب محمد حربى معاون مباحث الوراق من تنفيذ عدد من الأحكام القضائية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين وأخطر اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة وتولت النيابة التحقيق.