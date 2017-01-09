«ماد سوليوشن» تنفي دعوة الصحفيين لمؤتمر شريهان

كتب: هاني صابر

نفي أحد العاملين في شركة “ماد سوليوشن” المنظمة لمؤتمر شريهان، المقرر اقامته مساء اليوم الإثنين، بأحد الفنادق الكبري بالقاهرة، دعوة الصحفيين للمؤتمر.

وقال في تصريح صحفي لـ”ONA”، إن الشركة المنتجة للمسلسل تقيم هذا المؤتمر لأصدقاء الفنانة شريهان من الوسط الفني، ورؤساء تحرير الصحف، إحتفالًا بعودتها للتمثيل مرة أخري .

وأضاف، أن تواجد الصحفيين ومراسلي القنوات الفضائية، سيقتصر بالوقوف علي الريد كاربت، دون التواجد داخل القاعة التي تتواجد فيها شريهان والفنانون.

يذكر أن، شريهان تعاقدت مع شركة “العدل جروب” لخوض تجربة درامية في رمضان المقبل، بعد غياب دام لمدة 15 عامًا.