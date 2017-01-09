تكريم شرطيين أحبطا محاولة سرقة محل مجوهرات بدبي

كرم المقدم محمد عبيد العبار، نائب مدير إدارة أمن المواصلات في شرطة دبي، كلاً من الشرطي أول ناصر عبد الله سعيد، والشرطي أول سعيد سالم ربيع، وذلك لجهودهما في إلقاء القبض على شخصين من الجنسية الآسيوية أثناء محاولتهما الهروب بعد ارتكابهما لجريمة سرقة مجوهرات من أحد المحال التابعة لمحطة الاستاد في مترو دبي، وتم تسليم الجانيين إلى مركز شرطة القصيص.

وفي السياق ذاته، كرم المقدم العبار السيد شكيل أحمد، مسؤول أمن عام برج رولكس الواقع في شارع الشيخ زايد، وذلك لتعاونه مع أفراد إدارة أمن المواصلات في ليلة رأس السنة 2017 لاستخدام سطح برج رولكس في عملية التوثيق الإعلامي لمحطة المركز المالي.